Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM Последний день зимы, а также первый день весны в Петербурге и Ленинградской области будут немного морозными. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

По данным эксперта, в субботу на смену облачному и сырому циклону к берегам Невы выйдет гребень высокого атмосферного давления. Благодаря чему, ночью 29 февраля будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от −4…−6, в Ленинградской области −3…−8. Также ожидается северо-западный ветер 4−9 м/с.

«Днем переменная облачность, без осадков. Температура −1…+1, по области −3…+2. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил специалист.

В воскресенье, 1 марта регион окажется во власти очередного атлантического циклона, надвигающегося с запада. Поэтому ночью также будет облачно с прояснениями, местами с небольшим снегом. Температура воздуха будет колебаться в городе от-3…-5, а в Ленобласти −2…−7. Ветер юго-западный 5−10 м/с, порывистый.

«Днем облачно, временами мокрый снег с дождем. Температура воздуха +2…+4, по области 0…+5. Ветер юго-западный 6−11 мс, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст.», — подытожил синоптик.

Добавим, что по данным УГМС СЗФО, в Ленинградской области температура местами может упасть до — 15 градусов, а из-за колебаний температур на дорогах ожидается гололедица.