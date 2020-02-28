Москва, , 15:15 — REGNUM Борьба с захватом квартир при помощи выкупа доли осложняется тем, что подобные действия зачастую носят легитимный характер. Об этом 28 февраля заявил заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Москве Олег Колтунов на круглом столе в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Характерная особенность деятельности рейдеров — относительная её правомерность. Это непосредственно в части приобретения доли. Как следствие, в настоящее время поступает большое количество обращений граждан о действиях с долями», — сказал полицейский.

Однако в большинстве случаев правоохранительные органы принимают решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что все действия были выполнены в рамках закона, посетовал Колтунов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мосгордуме процитировали слова Булгакова об испорченных москвичах