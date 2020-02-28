Вильнюс, , 15:10 — REGNUM Сотрудники аппарата канцелярии президента Литвы Гитанаса Науседы сегодня, 28 февраля, предложили сотрудникам центра по чрезвычайным ситуациям при правительстве Литвы сою помощь в обеспечении мер по контролю за нераспространением коронавируса нового типа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«После подтверждения информации о первом заболевании, хочу ясно заявить, что можем довериться компетенции работающих специалистов и способностью учреждений управлять чрезвычайной ситуацией», — заявил Науседа, предлагая правительству помощь своей команды.

Он подчеркнул, что в настоящий момент главное не поддаваться панике, ответственно себя вести, руководствоваться официальными рекомендациями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай коронавируса в Литве ночью 28 февраля установлен у жительницы Шяуляй, которая прибыла из служебной командировки из Италии. Она прилетела в аэропорт Каунаса. В настоящий момент власти стараются установить всех лиц, которые контактировали с заболевшей после её прибытия в Литву.