Кигали, , 15:17 — REGNUM Власти Руанды исключили замалчивание настоящей причины гибели евангелического певца Кизито Михиго, который скончался в полицейской камере 10 дней назад. Об этом передает ВВС Great Lakes со ссылкой на заявление национальной прокуратуры.

В соответствии с заявлением, доклад Руандийского бюро расследований показал, что Михиго покончил с собой в своей камере.

Дежурные сотрудники полиции сказали, что во время инцидента из камеры не было слышно ничего подозрительного.

Певец, известный в народе по имени Кизито, умер через три дня после его ареста недалеко от границы с Бурунди. Его обвинили в попытке бежать из страны и присоединиться к повстанческим группировкам, сражающимся против правительства Руанды. Активисты из диаспоры сказали, что Кизито не имел такого намерения и хотел попасть в Бельгию, где он жил раньше. Однако ему было запрещено покидать Руанду из-за предыдущего тюремного срока.

Ряд правозащитных организаций и иностранных руандийских активистов подвергли сомнению официальную версию гибели Кизито.

Напомним, что пять лет назад певец был приговорен к 10 годам тюремного заключения за то, что его признали виновным в планировании покушения на убийство президента Кагаме и разжигании ненависти к правительству. Он был помилован в 2018 году.

Правительственные критики считают, что он стал жертвой репрессий из-за своей музыки. В одной из своих песен он предложил вспомнить всех убитых во время геноцида 1994 года, будь то этнические хуту или тутси. Власти сочли это открытым оспариванием официальной версии о том, что это был геноцид тутси.