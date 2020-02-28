Вильнюс, , 15:08 — REGNUM Все исправительные учреждения Литвы с сегодняшнего дня, 28 февраля, из-за проникновения в Литву коронавируса нового типа переведены на карантин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Литовский департамент тюрем подчёркивает, что до отмены в Литве режима чрезвычайной ситуации в исправительных учреждениях запрещены все свидания родственников с заключёнными, не будут проходить массовые мероприятия.

Заключённым, которые имеют право на короткие побывки на свободе, такое право также временно ограничено. В самих исправительных учреждениях Литвы не обнаружено заразившихся коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай коронавируса ночью 28 февраля установлен у жительницы Шяуляй, которая прибыла из служебной командировки из Италии. Она прилетела в аэропорт Каунаса. В настоящий момент власти стараются установить всех лиц, которые контактировали с заболевшей после её прибытия в Литву.