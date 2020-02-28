Париж, 28 февраля 2020, 15:06 — REGNUM Авиакомпания Air France планирует сократить около 1500 рабочих мест к концу 2022 года, сообщает Le Figaro.
Известно, что сокращения затронут в основном наземный персонал, в частности, сотрудников, связанных с логистикой и финансами.
Руководство Air France заявило, что компания продолжит «нанимать персонал на определенные должности».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Париже продолжает развивать турпоток из Франции.
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