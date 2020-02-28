Тбилиси, , 15:04 — REGNUM Находиться в режиме самоизоляции жителей Грузии, побывавших в Италии, призвал 28 февраля директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе во время брифинга. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Дается рекомендация — если на границе симптомы не отмечаются, но они (жители Грузии, прим. — ИА REGNUM) побывали в северной части Италии, оставаться в самоизоляции в течение 14 дней», — заявил Гамкрелидзе.

Он также рассказал, что в случае возникновения во время изоляции кашля, повышения температуры и других симптомов заболевания, необходимо обращаться к медикам в обязательном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 28 февраля Гамкрелидзе объявил, что в Грузии обнаружен второй инфицированный коронавирусом COVID-19. Это произошло, когда он вернулся домой после поездки в Италию.

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