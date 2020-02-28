Пенза, , 15:03 — REGNUM На территории Пензенской области 29 февраля прогнозируется «желтый» уровень погодной опасности. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

Ожидается, что в ночные и утренние часы местами в области будет туман с видимостью менее 500 м, погода облачная с прояснениями. Ночью, согласно прогнозу, могут быть осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, на дорогах гололедица.

Спасатели призывают жителей области в период затрудненной видимости на дорогах использовать подземные и надземные пешеходные переходы. Водителям рекомендуется включить противотуманные фонари, а также не нарушать скоростной режим.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье также из-за прогнозируемого тумана и гололедицы на дорогах.