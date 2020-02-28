Ростов-на-Дону, , 14:59 — REGNUM Жителей Ростова-на-Дону пригласили на масленичные гуляния в зоопарк, где запланирована обширная программа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе зоосада.

Гости смогут посетить показательное кормление слонов импровизированными блинами, принять участие в традиционных русских играх и забавах. В избе Деда Мороза запланирован мастер-класс по изготовлению масленичных кукол. По традиции, праздник завершится сжиганием соломенного чучела Масленицы.

ИА REGNUM напоминает, что площадкой для проведения областного праздника «Масленица» выбран парк культуры и отдыха «Левобережный» в Ростове-на-Дону.

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