Москва, , 14:58 — REGNUM Температурные аномалии зимой 2019−2020 года не просто стали неприятным сюрпризом для граждан, но и существенно повлияли на целые сегменты национальной экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя прогноз Росгидромета о тёплом марте.

«Причем, кто-то на этих аномалиях серьёзно потерял, а кто-то сумел заработать. Больше всего, конечно, пострадали энергетики. Так, к примеру, в январе (по февралю, понятно, окончательных данных еще нет), выработка пара и горячей воды упала по сравнению с январем 2018-го на 8,9%.

Производство электроэнергии, отпущенной котельными, снизилось на 8,6%. Выработка электроэнергии уменьшилась на 2,3%. А количество электроэнергии, произведенный теплоэлектроцентралями общего назначения рухнуло на 5%.

Определенные потери понес туристический бизнес, ориентированный на зимние виды отдыха. Любители покататься на горных лыжах, к примеру, были вынуждены пересматривать первоначально выбранные маршруты путешествия. В некоторой степени понес потери и одежный ритейл.

С другой стороны, в некотором выигрыше оказались, к примеру, строители и дорожники. Погодные условия в этом году позволили и возводить дома и строить новые дороги не прерывая работу из-за морозов.

Основным же вопросом сейчас являются перспективы отечественного сельского хозяйства. Малоснежная зима может привести к недостаточной увлажненности почв и вызвать низкие урожаи по отдельным видам сельхозкультур.

В свою очередь аномально теплая весна способна спровоцировать слишком раннее вызревание отдельных видов сельхозпродукции, что приведет к нарушению устоявшегося производственного цикла. Так что, не исключено, что впереди целый ряд иных сюрпризов помимо того, что в этом году не удалось покататься на коньках и слепить снеговика», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало, в Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта. Температурные показатели будут на 7—10 °C выше нормы.