Екатеринбург, , 15:12 — REGNUM В Екатеринбурге закрылось одно из отделений «Почты России» из-за болезни сотрудников. Об этом сообщают жители микрорайона Уралмаш.

Как сообщает издание «Е1», временно закрылось отделение на улице Уральских рабочих. Отделение откроется лишь 2 марта 2020 года.

В пресс-службе «Почты России» уточнили, что сразу несколько сотрудников ушли на больничный. Все почтовые услуги можно получить в соседнем отделении на улице Индустрии, 26а, уточняют в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 году полицейские эвакуировали отделение «Почты России» в Екатеринбурге. Неизвестные распылили газовый балончик прямо в помещении.

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