Киев, , 14:59 — REGNUM В январе 2020 года на Украине зарегистрировали 1268 новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщила 27 февраля пресс-служба Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

«В январе 2020 г. на Украине официально зарегистрировано 1268 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 322 пациентов диагностирован СПИД, а 176 человек умерли от СПИДа», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на Украине наиболее распространённым является передача вируса половым путём.

По данным Центра, в последние годы количество новых случаев инфицирования ВИЧ, а также число смертей от СПИДа сократилось. Всё больше людей получает необходимое лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии антивирусные препараты, используемые для борьбы со СПИДом и лихорадкой Эбола, помогли вылечить трёх человек, заразившихся коронавирусом COVID-2019.

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