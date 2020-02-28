Брянск, , 14:57 — REGNUM За получение взятки в значительном размере осуждён председатель комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. Чиновника приговорили к лишению свободы и крупному штрафу, сообщили 28 февраля в пресс-службе Советского районного суда Брянска.

Глава комитета в ноябре 2019 года обещал подготовить документы на разрешение совершения сделки с квартирой, доля в которой принадлежит несовершеннолетнему. За эту «услугу» он получил 80 тысяч рублей.

Суд назначил чиновнику два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 400 тысяч рублей и запретил три года заниматься госслужбой. Приговор ещё не вступил в законную силу.