Ташкент, , 14:52 — REGNUM Предприятие по производству «умных» счетчиков газа запустили в технопарке Ташкента, сообщили 28 февраля в пресс-службе президента Узбекистана.

28 февраля глава государства Шавкат Мирзиёев посетил ташкентский технопарк и ознакомился с работой предприятия по производству электронных газовых счетчиков. Производительная мощность предприятия составляет 3 млн счетчиков в год.

«Умные» счетчики снабжаются сим-картами, которые в режиме реального времени передают данные на центральный сервер. Кроме того, компания планирует экспортировать продукцию в объеме $7,7 млн в год.

Отметим, в 2020—2021 годах в технопарке Ташкента планируется запустить 15 компаний. Общая стоимость проектов составляет $393 млн. Предприятия будут производить кухонные плиты, холодильники, лифты, эскалаторы и другую продукцию.