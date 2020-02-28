Южно-Сахалинск, , 14:49 — REGNUM В самом отдалённом посёлке от Южно-Сахалинска открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, передает 28 февраля Общественное телевидение России.

Теперь в Весточке получить необходимую помощь смогут все жители, а это около 200 человек, в том числе более 30 детей. Раньше им приходилось ездить за 20 километров в областной центр.

Строительство ФАПа стало возможным, благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Медицинский пункт полностью оснащён: есть электрокардиограф, кислородный ингалятор и экспресс-анализатор уровня холестерина.

Фельдшера пригласили из Южно-Сахалинска. Медику предоставили служебную квартиру с отдельным входом прямо в здании ФАПа. В первый рабочий день многие жители пришли, чтобы просто познакомиться.

Владимир Воронин, житель п. Весточка «Это замечательно, все ждали. Потому что люди в таком возрасте, когда много не побегаешь. Или такие непредвиденные случаи, когда у кого-то сердце схватило. Куда бежать?»

Наталья Федоровна Макарова, жительница п. Весточка «Сейчас, думаю, будет легче. На уколы мы ездим в Хомутово. Хорошо, кто на машине туда-обратно. А кто на автобусе? И с детьми так же».

Отельный кабинет в фельдшерском пункте предусмотрен и для работы выездных бригад из Южно-Сахалинска. Специалисты будут приезжать на плановую диспансеризацию жителей посёлка.