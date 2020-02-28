Южно-Сахалинск, 28 февраля 2020, 14:49 — REGNUM В самом отдалённом посёлке от Южно-Сахалинска открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, передает 28 февраля Общественное телевидение России.
Теперь в Весточке получить необходимую помощь смогут все жители, а это около 200 человек, в том числе более 30 детей. Раньше им приходилось ездить за 20 километров в областной центр.
Строительство ФАПа стало возможным, благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Медицинский пункт полностью оснащён: есть электрокардиограф, кислородный ингалятор и экспресс-анализатор уровня холестерина.
Фельдшера пригласили из Южно-Сахалинска. Медику предоставили служебную квартиру с отдельным входом прямо в здании ФАПа. В первый рабочий день многие жители пришли, чтобы просто познакомиться.
Отельный кабинет в фельдшерском пункте предусмотрен и для работы выездных бригад из Южно-Сахалинска. Специалисты будут приезжать на плановую диспансеризацию жителей посёлка.