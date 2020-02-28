Москва, , 15:12 — REGNUM Большая часть мошенничеств в сфере жилой недвижимости в Москве связана с манипуляциями с долями квартир. Об этом заявила депутат Московской городской думы Наталия Метлина («Моя Москва») на круглом столе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чтобы продемонстрировать насколько вопиющими бывают махинации парламентарий достала документ и начала перелистывать страницы. Она пояснила, что держит в руках список лиц, прописанных в одной четвёртой доли двухкомнатной квартиры в Москве. Таковых граждан в списке 25 человек, причём 20 из них — это дети.

«20 из них — это граждане, которые приехали в наш славный город из солнечного Дагестана. При этом 20 человек — несовершеннолетние собственники. И это не единичный случай. Я хочу, чтобы вы все поняли, к чему приводит неразумная торговля долями, не выделенными в натуре, и какой ущерб они приносят бюджету Москвы. Потому что все эти дети становятся получателями социальных услуг в детских садах, школах, больницах», — сказала Метлина.

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