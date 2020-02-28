Сеул, , 14:49 — REGNUM Пятьдесят восемь стран мира ввели ограничения на въезд иностранцев, побывавшим на территории Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Согласно опубликованным данным, двадцать семь стран вели запрет на посещение, еще тридцать одна — усилили карантинный контроль.

Список стран, запрещающих иностранцам, побывавшим в Южной Корее, пополнился Ямайкой, Тринидад и Тобаго, Саудовской Аравией.

Власти Китая, Италии, Сингапура и Ирана ограничили въезд только лицам, посетивших Южную Корею в течение последних двух недель.

Напомним, что с 29 февраля правительство Вьетнама временно запретит безвизовый въезд для туристов из Южной Кореи.

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Отметим, что вслед за Сербией карантинный контроль усилили Малави, Эфиопия, Замбия, Зимбабве, Кения, Мексика, Сент-Винсент и Гренадины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее выявили еще 315 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число заражённых увеличилось до 2 337 человек.

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