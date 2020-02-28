Владикавказ, , 14:43 — REGNUM В Северной Осетии задержан 27-летний житель города Алагира, которого подозревают в убийстве. Его поместили под стражу до установления всех обстоятельств уголовного дела.

Уголовное производство по статье «Убийство» возбудили по факту смерти 36-летнего мужчины, которая наступила 23 февраля в Алагирской районной больнице. Раненого с огнестрельным ранением грудной клетки доставили в тяжелом состоянии в приемный покой. Спасти его не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция по горячим следам организовала поиск лиц, причастных к совершению преступления. Вскоре был задержан подозреваемый. Следствие продолжается.

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