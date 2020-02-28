Липецк, , 14:41 — REGNUM В Липецкой области установлен запрет на распространение среди несовершеннолетних бестабачной никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина, а также запрет на вовлечение детей и подростков в их употребление. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, соответствующее решение приняли депутаты Липецкого облсовета.

Речь идет о нетабачных никотиновых пакетиках, леденцах, пастилках и других изделиях. Высокая концентрация никотина в них, по мнению депутатов, становится причиной быстрого привыкания и практически мгновенного формирования зависимости. Ранее парламентарии на очередной сессии рассмотрели и единогласно одобрили проект нового регионального закона «О некоторых вопросах потребления и распространения бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Липецкой области».

В регионе и на федеральном уровне есть опыт борьбы в курительными смесями, но сегодня появляются все новые и новые вещества, которые опасны для жизни и здоровья не только детей, но и взрослых, отметили в облсовете. Также липецкие депутаты присоединились к работе над федеральным законодательством, где сейчас прорабатываются новые механизмы привлечения не только к административной, но и к уголовной ответственности за распространение такой продукции.