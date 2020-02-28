Вашингтон, , 14:41 — REGNUM В игре ARK: Survival Evolved стартовали «бесплатные выходные». Об этом сообщалось 27 февраля на официальной странице разработчиков проекта в Twitter.

https://twitter.com/survivetheark/status/1233089414072500224

Акция продлится с 27 февраля по 2 марта 2020 года. Сообщается, что «бесплатные выходные» приурочены к скорому релизу сюжетного дополнения Genesis.

ARK: Survival Evolved — это многопользовательский симулятор выживания от студии Wildcard. Одной из главных особенностей игры является возможность приручить и оседлать динозавра.

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