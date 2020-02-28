Рязань, , 14:43 — REGNUM Незаконную финансовую схему по обналичиванию денег раскрыли полицейские Рязани. В преступлении был замешан местный житель, который за три года по поддельным документам успел вывести из банков около 250 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина в 2016 году неоднократно предоставлял в рязанские банки документы на оплату строительных работ. Деньги сначала переводились на счета предпринимателей, а затем в наличную форму. Во время расследования этого дела и обысков у подозреваемого полицейские обнаружили финансовую документацию и выяснили, что мужчина также причастен к незаконным банковским операциям в 2014 и 2015 годах. По предварительным данным, его вознаграждение составляло от двух до 10% от суммы каждой транзакции. Всего ему удалось обналичить около 250 млн рублей, а его личный доход составил более 12 млн рублей.

Уголовное дело переквалифицировали по другой более тяжкой статье, материалы направлены в суд.