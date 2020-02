Токио, , 14:36 — REGNUM Энтузиасты провели свою собственную презентацию Nintendo Direct в игре Super Mario Maker 2. Об этом 27 февраля сообщило Kotaku.

В специально-созданном уровне геймеры анонсировали несколько инди-игр, а также назвали дату релиза The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. По их мнению, проект выйдет в 2029 году.

Напомним, Nintendo Direct — это онлайн-презентация, на которой компания Nintendo рассказывает о своих новых играх. Все выпуски этого события позже публикуют на официальном YouTube-канале фирмы.

