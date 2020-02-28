Майкоп, , 14:36 — REGNUM Служебную проверку назначило руководство министерства внутренних дел Адыгеи по факту участия сотрудников полиции в массовой драке, произошедшей в Белореченском районе Краснодарского края. В отношении виновных стражей порядка будут применены санкции, сообщили ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе республиканского МВД.

Напомним, потасовка полицейских в Белореченске произошла в ночь на 24 февраля у одного из караоке-клубов города. По информации в СМИ, в драке приняли участие трое сотрудников одной из рот ДПС Адыгеи, а один из них оказался инициатором конфликта. В ходе потасовки он якобы нанес телесные повреждения двум женщинами из своей компании — младшему сержанту патрульно-постовой службы Белореченска и ее старшей сестре.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего инцидента, дана оценка действиям сотрудников МВД по Республике Адыгея», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по результатам служебной проверки виновные сотрудники будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

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