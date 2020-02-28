Псков, , 14:34 — REGNUM Празднование Масленицы в Пскове в 2020 году совпало с памятными мероприятиями, которые состоятся в городе в память о подвиге десантников 6-й роты. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, оба события состоятся в воскресенье, 1 марта, что вызвало недоумение у некоторых жителей города.

Такое обращение появилось и на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Неужели нельзя перенести все эти гулянья на другой день? 1 марта для Пскова — это День памяти подвига бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии. Вот о ком мы должны вспоминать в этот день, о тех молодых солдатах и офицерах, которые вступили в неравный бой с чеченскими боевиками, раненые и истекающие кровью стояли насмерть, погибли почти все, но не отступили, ценой своих жизней выполнили воинский долг. Я прекрасно помню события марта 2000 года, гибель десантников тогда всколыхнула весь наш город и всю страну, не оставила равнодушными многих людей, даже тех, кто далек от армии и от войны. Меня как псковичку возмущает принятое вами решение проводить развлекательные мероприятия в этот день, и думаю, что не меня одну», — говорится в сообщении.

Власти Пскова объяснили, почему было принято такое решение.

Замглавы администрации Пскова Павел Волков заявил, что традиция отмечать Масленицу уходит в глубину веков и каждый год её с нетерпением ждут не только тысячи православных жителей Пскова, для которых этот день прежде всего является Прощёным воскресеньем, а сразу после него начинается Великий пост, но и многие другие псковичи, для которых Масленица знаменует собой встречу долгожданной весны. Он также отметил, что власти города не имеют права лишать всех этих людей такого события.

«В этом году Масленица совпала с Днём памяти бойцов героической 6-й роты, и мы оказались перед нелёгким выбором. Нужно было решить, на какой день назначить празднование Масленицы — на 29 февраля или 1 марта? Но, как известно, тот памятный бой, в ходе которого погибли почти все бойцы 6-й роты, сражаясь с превосходящим их по численности противником, произошел 29 февраля. И было бы неуважением, если не кощунством по отношению к их памяти назначить на этот день празднование Масленицы», — отметил Павел Волков.

Он подчеркнул, что памятной датой о подвиге 6-й роты в России всё же считается 1 марта.

Празднование Масленицы власти Пскова решили не переносить, но «уменьшить масштабы праздника и перенести праздничное пространство из центра города на более периферийное место».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, местом проведения праздника «Масленичный разгуляй» в Пскове 1 марта 2020 года станут Детский парк, улица Советская и набережная реки Великой. Сожжение чучела Масленицы также состоится не на центральной площади города, а на набережной реки Великой.

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