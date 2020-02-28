Москва, , 14:48 — REGNUM Первопричиной того, что махинации с квартирами в Москве приобрели крупные масштабы, является существующая в России система общедолевой собственности недвижимости. Об этом 28 февраля заявила депутат Московской городской думы Елена Николаева («Моя Москва») на круглом столе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Необходимо с одной стороны посмотреть особенности реализации Гражданского кодекса, что необходимо урегулировать, поправить, чтобы это не было столь всеобъемлюще. Думаю, основная проблема в том, что мы являемся наследниками системы общедолевой собственности. И когда распадаются семьи, регулировать это спокойно не удаётся. И жилищный вопрос в итоге испортил не только москвичей, если вспомнить Булгакова», — сказала Николаева.

Однако депутат Мосгордумы подчеркнула, что поправки в законодательство должны быть всеобъемлющими и взвешенными, чтобы оно не стало камнем преткновения для других ситуаций.

Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» так написал о москвичах:

«Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…»

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