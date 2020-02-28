Токио, , 14:31 — REGNUM Авторы Pokemon Sword & Shield представили нового покемона по имени Заруд. Ролик с описанием его способностей появился на официальном YouTube-канале медиафраншизы Pokemon.

Заруд — это дикая обезьяна, принадлежащая сразу к двум типам: трава и тьма. Пока неизвестно, когда этот покемон появится в Sword & Shield.

Напомним, Pokemon Sword & Shield — это ролевые игры, посвящённые коллекционированию покемонов. По сюжету, геймеры берут на себя управление юным тренером, проживающим в регионе Галар.

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