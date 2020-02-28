Тбилиси, , 14:34 — REGNUM Подробности о втором случае заболевания коронавирусом COVID-19 в Грузии 28 февраля рассказал журналистам директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По словам главы центра, заболевший является гражданином Грузии. Он прилетел в аэропорт Кутаиси из Италии. Сначала у него не было симптомов заболевания, они проявились только на второй день.

«Симптомы начались на второй день, и он самостоятельно обратился в инфекционную больницу», — заявил Гамкрелидзе.

Он также рассказал, что уже поздним вечером 27 февраля получили положительный результат анализов на коронавирус, но не стали объявлять о заболевшем, а проверили еще раз. Гамкрелидзе также отметил, что идет поиск тех, с кем успел войти в контакт заболевший, до того, как прибыл в больницу.

Сообщается, что сейчас состояние больного удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, о первом случае заболевания новой болезнью на грузинской территории стало известно 26 февраля. Это был гражданин Грузии, который прибыл из Ирана.

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