Милан, Италия, , 14:28 — REGNUM Авиакомпания British Airways в пятницу, 28 февраля, сообщила о временной приостановке выполнения рейсов в северные города Италии из-за распространения коронавируса в этом регионе.

Речь идет о прямых рейсах в Милан, а также о стыковочных — в Болонью, Турин и Венецию. Рейсы не будут выполняться по крайней мере до 28 марта.

Аналогичное решение намерены принять и в авиакомпании easyJet, однако какие именно рейсы будут отменены и на какие именно сроки, пока не уточняется. При этом представители компании сообщили, что одна из причин такого решения — резкое снижение числа заказов на эти направления.

По данным властей Италии на вечер 27 февраля, от коронавируса в Италии умерло 17 человек, еще 45 человек выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 650 граждан, 282 случая подтверждены. Большинство случаев были выявлены в северном регионе Ломбардия (Милан). 27 февраля миланские исследователи заявили о выявлении итальянского штамма коронавируса.