Черкесск, , 14:24 — REGNUM В городе Черкесске в ближайшем будущем будут построены два новых фонтана. Они появятся на территории парка, который разобьют рядом с заводом резино-технических изделий в северной части столицы республики.

Благоустройство парка проводится в несколько этапов. В 2020 году будет завершена зона отдыха с фонтанами. Её оборудуют скамейками, фонарями, пешеходными дорожками и урнами, сообщили в пресс-службе мэрии.

Следующим этапом станет строительство зоны отдыха для детей со специальной детской площадкой и площадкой для спорта с велодорожкой. В плане также установка декоративных навесов, лежаков для отдыха и зоной wi-fi.

Как сообщало ИА REGNUM, благоустройство территории в районе завода РТИ было запланировано еще в 2018 году. Дизайн-проект нового парка утвердил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«<…> За основу взята модель парка нового поколения — так называемого эко-парка. По этому принципу сейчас возводятся многие парки в России, в том числе парк Зарядье в Москве. Суть проекта — в зонировании при максимальном сохранении существующего зеленого пространства с применением современных технологий», — написал он на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BmnbmeZluWN/