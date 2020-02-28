Сеул, , 14:24 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост туристического потока в Китай, и сокращение туристического потока из КНР в Южную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства юстиций.

Согласно опубликованным данным, 27 февраля в течение суток в страну въехали 1 093 гражданина КНР, однако число южнокорейцев, отправившихся в Поднебесную, составило 1 406 человек.

Известно, что в этом году страну посетили 568 500 представителей Китая, с другой стороны, в Китай отправились 275 200 граждан Южной Кореи.

Отмечается, за прошедшую неделю в Южной Корее зафиксировали рост числа граждан Китая, возвращающихся на родину, с 2000 человек до 3000 человек. А число южнокорейцев, покинувших территории КНР в феврале, составило 37 992 человека, что на 84% меньше, чем месяц назад.