Иерусалим, , 14:22 — REGNUM Министерство здравоохранения Израиля подтвердило четвертый случай заболевания коронавирусом в стране, об этом 28 февраля говорится в распространенном заявлении ведомства.

Последним заразившимся стал гражданин Израиля, прибывший из Италии. Ранее власти страны запретили въезд лицам, побывавшим в наиболее пострадавшим от инфекции странам Евросоюза.

Тем, кто успел въехать на территорию государства, предписано оставаться в собственных домах на протяжении 14 дней.

Напомним, в настоящее время число заразившихся коронавирусом насчитывается порядка 83 тыс. человек в 45 странах мира. Италия является наиболее пострадавшей от инфекции страной, здесь 12 человек уже скончались.

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