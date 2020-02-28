Москва, , 14:17 — REGNUM Продюсер Игорь Матвиенко для роста качества контента на телевидении предлагает отвязать гонку за рейтингом от федерального финансирования, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

«Почему федеральные каналы, которые получают достаточно большое финансирование от государства, гонятся за рейтингами», — обратил внимание Матвиенко в ходе заседания общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Он видит прямую заинтересованность телеканалов в «генерировании грязи».

«Может быть, надо подумать о том, например, у Первого канала есть проблема — финансовое закрытие всех проблем, перевести на стопроцентное финансирование, прекратить бороться за эту дурацкую цифру — рейтинг, и тогда понятно, что, может быть, упадёт количество зрителей, тем не менее мы получим качественный контент», — рассуждает продюсер.

Аналогичные меры он предлагает и для радио.