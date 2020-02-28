Павлодар, Казахстан, , 14:16 — REGNUM Неизвестный злоумышленник взорвал банкомат АО «Евразийский Банк» в городе Аксу Павлодарской области Казахстана, сообщает 28 февраля портал Polisia.kz.

Сообщение поступило в полицию 27 февраля в 22:33 (19:33 мск). В результате взрыва никто не пострадал. Правоохранительные органы начали досудебное расследование по п. 1, ч. 2, ст. 202 («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»).

Отметим, в сети опубликовало видео с камеры видеонаблюдения, на котором мужчина ломает купюроприемник банкомата АО «Евразийский Банк». После этого злоумышленник погрузил в отверстие шланг и заполнил банкомат газом из воздушных шаров.

Все действия были направлены на взрыв объекта, однако денег в аппарате не оказалось, так как он находился на сервисном обслуживании. Об этом было написано на листке, размещенном на экране.