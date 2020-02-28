Брюссель, , 14:14 — REGNUM Исполнительный продюсер Baldur's Gate 3 Дэвид Уолгрэйв заявил, что игра не запустится на «текущем поколении консолей». Об этом 27 февраля сообщил портал Eurogamer.

Запуск Baldur's Gate 3 пока планируется только на PC и Google Stadia. Уолгрэйв не отрицает возможности выхода игры на консолях следующего поколения, но конкретная информация о возможном портировании проекта не сообщается.

Напомним, 27 февраля в сети появился первый трейлер Baldur's Gate 3. По сюжету, геймерам предстоит управлять персонажем, в теле которого находится магический паразит, дарующий своему хозяину могущественные способности.

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