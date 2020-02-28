Вильнюс, , 14:10 — REGNUM После подтверждения первого случая коронавируса в Литве, самая крупная литовская сеть аптек Eurovaistinė стала изымать из своих аптек все торговые корзины, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 февраля. Руководство сети объясняет это попыткой снизить до минимума физический контакт покупателей с различными предметами. Также решено увеличить меры по дезинфекции в аптеках. Их будут осуществлять каждые три часа.

В Шяуляй, где лечится первая заболевшая коронавирусом, персонал аптек, который имеет контакт с деньгами, работает в защитных перчатках, а всех клиентов просят дезинфицировать руки, проверяют температуру тела посетителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай коронавируса ночью 28 февраля установлен у жительницы Шяуляй, которая прибыла из служебной командировки из Италии. Она прилетела в аэропорт Каунаса. В настоящий момент власти стараются установить всех лиц, которые контактировали с заболевшей после её прибытия в Литву.