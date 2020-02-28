Варшава, , 14:09 — REGNUM В Польше подведены итоги конкурса проектов монумента в честь Варшавской битвы 1920 года, известной как «чудо на Висле». Как сообщает «Польское радио», на конкурсе победил проект архитектора Мирослава Низё.

Конкурс на памятник, который предполагается открыть к столетию Варшавской битвы 1920 года, был объявлен в декабре 2019 года. На конкурс было представлено 58 проектов. Памятник будет установлен на площади Роздрожу в Варшаве.

Выступивший на церемонии подведения итогов конкурса вице-премьер и министр культуры Польши Пётр Глиньский подчеркнул символизм памятника, который будет представлять закрученный против часовой стрелки 23-метровый обелиск с датой «1920». Рядом с обелиском будет размещён фонтан в виде водяного экрана, на который можно будет проецировать изображения.

«Варшавская битва являлась символом победы над злом, над ужасом идейно безумной системы. Увековечение этого события должно быть символичным. И памятник геометрической формы заключает в себе этот символизм и конфликт ценностей, динамику общественных, исторических сил, добра и зла», — сказал на церемонии министр культуры.

Во время советско-польской войны, в августе 1920 года, польским войскам, вооружённым Францией и усиленным американскими добровольцами, удалось воспользоваться ошибками советского командования, остановить наступление Красной Армии в районе Варшавы и добиться перелома в войне в свою пользу.