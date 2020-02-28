Цхинвал, , 14:14 — REGNUM Приглашение на Девятую Московскую конференцию по международной безопасности MCIS-2020 получил министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев от главы российского военного ведомства Сергея Шойгу. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба минобороны Южноосетинской республики.

В приглашении отмечается, что конференция состоится накануне 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Эти события стали краеугольным камнем формирования системы глобальной безопасности, которая позволила человечеству избежать общемировых войн», — сказано в письме Министра обороны России.

Также Шойгу в приглашении отметил, что из-за деградации имеющихся механизмов сохранения стабильности в мире, растет число конфликтов, и, как следствие, развитие обстановки становятся более непредсказуемой, а вероятность глобального кризиса растет.