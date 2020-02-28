Шауляй, , 14:05 — REGNUM Шяуляйская больница, в которой лечат первого в Литве пациента, заразившегося коронавирусом, 39-летнюю женщину, которая почувствовала недомогание, после посещения Италии, введён карантин — посещение больных запрещено, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 февраля.

Штаб по чрезвычайно ситуации при правительстве Литвы подчёркивает, что сама пациентка чувствует себя хорошо, она поступила к врачам на начальной стадии болезни, в настоящий момент у неё не установлена повышенная температура и лишь наблюдается лёгкий кашель.

Мэр Шяуляя Артурас Высоцкис призвал городское население не паниковать и «жить обычной жизнью». Пока не рассматривается и возможность запрета публичных мероприятий. В городе закрыта школа, в которой учатся четверо детей, недавно вернувшихся из Италии. Городские власти утверждают, что признаков коронавируса у них не обнаружено.