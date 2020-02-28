Грозный, , 13:48 — REGNUM Грозненская гимназия № 14 стала одним из победителей Всероссийского конкурса «Успешная школа». Учебное заведение вошло в финал состязаний вместе с еще 15 учебными заведениями России, сообщили 28 февраля в пресс-службе главы и правительства региона.

Конкурс был весьма представительным. Его участниками стали более 2500 школ России. Среди финалистов оказались две школы из Северо-Кавказского федерального округа — из Чечни и Ставропольского края.

Конкурсантам пришлось пройти три этапа конкурса: «Лифт в будущее», «Проектный офис» и «Форсайт-сессия». Команду из Чечни возглавила директор гимназии из Грозного Марьям Хаджиева. В ее составе также были три учителя и учащийся Павел Масич.