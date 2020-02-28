Воронеж, 28 февраля 2020, 13:47 — REGNUM Письма о необходимости усиления дезинфицирующего режима направлены в рестораны и школы Воронежа территориальным управлением Роспотребнадзора. В частности, залах кафе, ресторанов, а также в школьных столовых рекомендовано установить бактерицидные лампы. Персонал должен находиться в помещениях в медицинских масках и менять их каждые три часа.
По словам специалиста, в Воронеже уже начали проверять пациентов с пневмонией на коронавирус, в 24 февраля сделано несколько тестов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Воронеже была госпитализирована девушка с признаками ОРВИ — она недавно вернулась из Италии, а потому её изолировали в связи с подозрением на коронавирус. С конца января в Воронеже было госпитализировано ещё восемь пациентов с такими подозрениями, анализы коронавирус не подтвердили.