Воронеж, , 13:47 — REGNUM Письма о необходимости усиления дезинфицирующего режима направлены в рестораны и школы Воронежа территориальным управлением Роспотребнадзора. В частности, залах кафе, ресторанов, а также в школьных столовых рекомендовано установить бактерицидные лампы. Персонал должен находиться в помещениях в медицинских масках и менять их каждые три часа.

Татьяна Платунина. «Это лишь рекомендации, которым стоит следовать. Строгой необходимости масочного режима в Воронеже нет, так как заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад, а коронавирус не подтвердился ни у одного из госпитализированных пациентов», — пояснила « Вести-Воронеж » замначальника отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора

По словам специалиста, в Воронеже уже начали проверять пациентов с пневмонией на коронавирус, в 24 февраля сделано несколько тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Воронеже была госпитализирована девушка с признаками ОРВИ — она недавно вернулась из Италии, а потому её изолировали в связи с подозрением на коронавирус. С конца января в Воронеже было госпитализировано ещё восемь пациентов с такими подозрениями, анализы коронавирус не подтвердили.