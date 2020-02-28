Пекин, , 13:47 — REGNUM В Китае ранее выздоровевшие после прохождения лечения от коронавируса нового типа пациенты, у которых тесты на это инфекционное заболевание вновь дали положительный результат, не опасны для окружающих. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявила представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Го Яньхун.

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Она отметила, что случаи повторного заражения были выявлены в ходе проводимого в стране наблюдения и санитарного контроля за выписанными из медучреждений пациентами.

«В ходе исследования удалось установить, что эти пациенты не могут заражать других людей», — заявила представитель ведомства.

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Го Яньхун подчеркнула, что комитет пристально следит за этой ситуацией. По её словам, уже организована специальная группа экспертов, которая займётся изучением этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным сводки Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 24 февраля в китайском городе Ухань медики зарегистрировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом COVID-2019.

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