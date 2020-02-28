Вильнюс, , 13:46 — REGNUM Заразившаяся коронавирусом 39-летняя гражданка Литвы, которая вернулась с рабочей конференции из Италии, изолирована и проходит лечение в Шяуляйской больнице, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 февраля. Об этом рассказали представители минздрава Литвы и координационного центра по чрезвычайной ситуации при правительстве Литвы.

Женщина вернулась из Италии в Каунас 24 февраля, а 25 февраля почувствовала первые признаки недомогания. Литовские врачи высоко оценили её поведение — женщина знала о риске заразиться коронавирусом, сразу ограничила и исключила возможность контакта со своей семьёй, еще несколько дней следила за своим здоровьем, а когда поняла, что улучшения не наступает, обратилась в врачам. При этом она, не посещая семейного врача, дистанционно оформила больничный. В больницу для проверки женщину доставили на машине «Скорой помощи», также ограничив любой контакт со случайными лицами. К часу ночи 28 февраля из Вильнюса были получены результаты анализов, которые и подтвердили коронавирус.

Под наблюдением в карантине также находятся три члена семьи заболевшей женщины. Никаких признаков болезни у них пока не обнаружены.

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