Тбилиси, , 13:44 — REGNUM В Грузии выявлен еще один новый случай коронавируса, сообщил генеральный директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Амиран Гамкрелидзе 28 февраля.

По его информации, на этот раз инфицированным оказался гражданин Грузии, прибывший из Италии. Он прибыл из Италии авиарейсом и вчера, 27 февраля вечером, исследования подтвердили наличие у него коронавируса. Все пассажиры, которые летели вместе с ним, отнесены к группе риска и взяты под контроль, заверил Гамкрелидзе.

Это уже второй официально подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Первый был выявлен 26 февраля у гражданина Грузии, направлявшегося в страну из Ирана через Азербайджан.

По информации Гамкрелидзе, состояние обоих инфицированных стабильное.