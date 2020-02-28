село Подгородняя Покровка , , 13:44 — REGNUM В Оренбургской области Арбитражный суд признал незаконной сделку по передаче земельных участков, принадлежащих аграрному колледжу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура в рамках проверки установила, что в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района у образовательного учреждения отобрали землю площадью 600 га. Она предназначалась для использования в образовательном процессе.

Отобранные участки были оформлены в муниципальную собственность Чебеньковского сельсовета, а затем сданы в аренду фермеру и сельхозкооперативу.

Суд признал сделку с недвижимым имуществом незаконной и обязал вернуть землю колледжу. В законную силу решение суда не вступило.