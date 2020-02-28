Пенза, , 13:41 — REGNUM В Пензе заболеваемость по гриппу и ОРВИ регистрируется на 3,2% больше, чем на прошлой неделе и составила 1873 случая. Это ниже уровня эпидпорога на 62,9%. На карантин полностью закрыты средние школы №26, 43 и 75/65, закрыты 40 классов в 30-ти школах Пензы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Пензенской области.

По районам области закрыты на карантин 40 классов в 18-ти школах, 12 групп в пяти детсадах в Кузнецком, Городищенском и Неверкинском районах. Полностью закрыты четыре школы и один детсад.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным на 18 февраля, в Пензе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ был на 69,7% ниже эпидпорога. На карантин полностью закрыты четыре школы, а также 118 классов в 31 школе.

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