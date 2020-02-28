Пекин, , 13:52 — REGNUM Люди с повторным выявлением коронавируса COVID-19 не распространяют его. Об этом сообщила представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Го Яньхун в ходе пресс-конференции 28 февраля.

По её словам, в ряде китайских провинций к врачам обратились люди, которые уже перенесли вызываемое вирусом заболевание, однако тесты на наличие РНК вируса после их выписки из больниц дали положительный результат.

Медики наблюдали за такими пациентами, но не выявили у них признаки распространения коронавируса, отметила Яньхун.

Ранее издание China Daily сообщило о повторном выявлении коронавируса в провинции Гуандун. Его нашли у примерно 14% пациентов, которые ранее излечились.