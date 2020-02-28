Астрахань, , 13:34 — REGNUM В Астрахани бывшего заместителя начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом синтетических видов наркотических средств управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России на четыре года отправили в колонию за получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Замначальника отдела потребовал взятку в 100 тысяч рублей от местного жителя, которого уличил в покупке наркотиков. За это вознаграждение сотрудник полиции обещал не передавать в следственные органы материалы о покупке запрещенных веществ. Вечером 13 октября 2019 года он получил 50 тысяч рублей, а на следующий день, 14 октября, — вторую часть взятки. После получения второй части взятки его задержали сотрудники регионального УФСБ.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Взятка». Ленинский районный суд Астрахани приговорил экс-полицейского к четырём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и на три года лишил права занимать должности в правоохранительных органах.