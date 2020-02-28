Москва, , 13:34 — REGNUM Оплата дополнительного выходного 22 апреля совершенно логична. Это сделано для того, чтобы была больше явка и некая значимость такого мероприятия, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТТП РФ РЭУ им Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя оплату 22 апреля.

«Если голосование сделать в выходной день, то явка может быть ниже, так как у многих граждан есть какие-то планы на выходные, поездки и они бы предпочли заняться своими делами, а не пойти на референдум.

Для тех работников, которые работают по повременной оплате труда, ничего не изменится. У них устанавливается месячный оклад, который они получат, независимо от количества выходных дней, т. е. у них будет еще один оплачиваемый выходной день.

А вот для тех, кто работает по сдельной системе оплаты труда, это будет потеря в заработной плате, так как этот труд оплачивается по факту произведенной продукции, оказываемых услуг.

Но есть еще категория работников, для которых этот день будет рабочим. Для них этот день должен либо оплачиваться в двойном размере, либо должен быть предоставлен дополнительный выходной. Тогда это будет справедливо по отношению ко всем работающим.

Власти сделали всё продуманно — днем голосования по Конституции РФ выбрана среда, чтобы сложно было присоединить этот день к остальным выходным.

Как сообщало ИА REGNUM, профсоюзы объяснили, что дополнительный выходной день 22 апреля по голосованию в Конституцию РФ не отразится на заработной плате работников.

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