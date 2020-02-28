Ташкент, , 13:32 — REGNUM Министерство здравоохранения Узбекистана призвало жителей республики не паниковать из-за распространения коронавируса. Об этом заявили участники пресс-конференции в агентстве информации и массовых коммуникаций республики.

На пресс-конференции рассказали о мерах, которые принимаются в Узбекистане для пресечения ввоза в республику нового вируса. В частности, на государственной границе действует 53 санитарно-карантинных пункта, в которых работают 250 специалистов санитарно-эпидемиологической службы.

Кроме того, при минздраве Узбекистана круглосуточно работает штаб. Представители министерства здравоохранения рассказали также о других мерах борьбы с распространением инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Узбекистан поступила российская партия наборов для диагностики коронавируса. Тест-системы позволяют провести одну тысячу исследований.

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