Тбилиси, , 13:36 — REGNUM Второй случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Грузии. Об этом 28 февраля сообщил журналистам глава центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Он рассказал, что инфицированный прибыл из Италии. Симптомы заболевания у него не выявлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на таможенных пунктах особые меры контроля проявляют ко всем прибывшим из Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи, так как в этих странах наиболее высок риск заразиться новым типом коронавируса.

Первый инфицированный на территории Грузии был выявлен 26 февраля. Он прибыл из Ирана. У него также не наблюдаются симптомы заболевания.

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